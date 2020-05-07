Сутки на Донбассе: в ООС один ранен, у боевиков двое убитых

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Еще трое боевиков получили пораненння, оккупанты провели 8 обстрелов

В районе операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов в рядах ОС один ранен, сообщили в штабе.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения ответили на обстрелы, заставив боевиков прекратить огонь. В результате противник понес потери.

"По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили", - отметили в штабе.

Обстрелы со стороны боевиков зафиксированы возле Авдеевки, Павлополя, населенного пункта Пески, недалеко от Тарамчука и Каменки и неподалеку населенного пункта Попасная.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, правоохранители начали расследование обстрела школы и жилых домов в поселке Золотое-4, которое находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе. В частности, речь идет о повреждении местной школы в результате обстрела со стороны оккупационных сил 30 апреля, а также повреждении гражданских зданий во время обстрела 1 мая.

Недавно заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент назвал невозможным проведение выборов на Донбассе при нынешней обстановке на оккупированных территориях.