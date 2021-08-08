ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили

Новость на русском →
Донбас, Неділя 08 серпня 2021 09:39
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили Фото: опубліковано зведення ООС щодо ситуації на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу на Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші". Один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

У напрямку селища Піски бойовики обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Кримського бойовики обстрілювали позиції ООС зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна - важкий. Іншого - задовільний.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація