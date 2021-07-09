Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один получил ранения

За прошедшие сутки, 8 июля, на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный погиб, еще один - получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского и Прицепиловки враг применял минометы 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Зайцево, Невельского, Новотошковского и Песков.
Ранее в ОБСЕ заявили о рост числа нарушений "режима тишины" на Донбассе за последние две недели.