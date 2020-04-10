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Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, двое ранены

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 07:41
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, двое ранены
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстановка на Донбассе существенно обострилась - 21 обстрел за сутки

На Донбассе ситуация в районе проведения операции Объединенных сил резко обострилась - в течение минувших суток в результате вражеских обстрелов убили одного украинского военного, еще двое ранены. Об этом передает штаб ООС.

В целом в течение 9 апреля зафиксировано, что вооруженные формирования Российской Федерации провели 21 обстрел украинских позиций. Девять обстрелов - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, что является нарушением минских соглашений.

Боевики также по опорным пунктам ОС открывали огонь с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе и добавили, что потери боевиков за минувшие сутки - один убитый и один ранен.

Противник открывал огонь по оборонительным пунктам возле Павлополя (выпущены пять мин), Водяного (четыре мины), Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, в районе сел Пищевик, Старогнатовка и Богдановка.

В штабе насчитали 38 мин, которые были выпущены боевиками вблизи Орехового. Также обстрелы зафиксированы возле населенных пунктов Хутор Вольный, н.п. Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. В целом на этих участках противник выпустил 18 мин.

"В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс", - добавили в ООС.

От начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Новозвановки и Новоалександровки. Потерь в рядах ООС нет.

"Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава не зафиксированы", - передали в штабе.

Напомним, ввечер 9 апреля оккупационные войска устроили обстрелы позиций Объединенных сил. Вследствие этого были ранены двое украинских военных. Первый получил осколочное ранение возле населенного пункта Ореховое. Еще один украинский боец получил ранение недалеко от населенного пункта Крымское.

ООН зафиксировала наибольшие потери среди мирного населения на Донбассе с сентября Боевики обстреляли жилые дома в Хуторе Вольном
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