Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

На Донбассе в течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Тарамчука и Березового, недалеко от Водяного, вблизи Красногоровки, дважды у Марьинки, неподалеку Луганского.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.