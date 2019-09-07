Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов. Кроме того, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое, Орехово.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", - зазаначили в ООС.

Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и запрещенное Минском вооружение вблизи Лебединского и Новгородского.

Напомним, 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще одинн получил ранения.