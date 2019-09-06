ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    06.09.2019 - 21:18
На Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (ООС)

О раненных или погибших не сообщается

На Донбассе с начала суток 6 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Все обстрелы было сосредоточено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя, в районе Водяного, вблизи Лебединского, неподалеку Гранитного, вблизи Красногоровки.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки 5 сентября противник 21 раз нарушил режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Кроме того, в Донецкой области в районе операции Объединенных сил пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса.

Количество пропавших без вести украинских военных насчитывает 70 человек ОБСЕ настаивает на открытии новых КПВВ на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь