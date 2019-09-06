На Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (ООС)

О раненных или погибших не сообщается

На Донбассе с начала суток 6 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Все обстрелы было сосредоточено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя, в районе Водяного, вблизи Лебединского, неподалеку Гранитного, вблизи Красногоровки.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки 5 сентября противник 21 раз нарушил режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Кроме того, в Донецкой области в районе операции Объединенных сил пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса.