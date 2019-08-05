Сутки на Донбассе обошлись без потерь

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели 6 обстрелов, один - из запрещенного вооружения

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 августа подразделения из состава операции Объединенных сил придерживались устойчивого режима прекращения огня, потерь с украинской стороны нет. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники при этом шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Один раз применялись запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Также велся огонь по нашим позициям из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Верхньоторецкое, Пески, Лебединское, Водяное.

"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - отметили в ООС.

Что же касается ситуации от начала суток понедельника, 5 августа, противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Обстрелы велись возле Водяного и Пивденного.

Напомним, ранее у украинской стороны Совместного центра по контролю и координации сообщили, что в настоящее время невозможно начать процесс восстановления моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупационных сил. Саперы не могут приступить к разминированию территории.