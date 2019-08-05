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Доба на Донбасі обійшлася без втрат

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 07:30
Доба на Донбасі обійшлася без втрат
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели 6 обстрілів, один - із забороненого озброєння

На Донбасі протягом минулої доби, 4 серпня підрозділи зі складу операції Об'єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню, втрат з української сторони немає. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Натомість зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. При цьому один раз застосовувались забороненої мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Також вівся вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано шість обстрілів українських позицій. Обстріли велися поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Піски, Лебединське, Водяне.

"За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Що ж стосується ситуації від початку доби понеділка, 5 серпня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Обстріли велися біля Водяного та Південного.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат

Нагадаємо, раніше в українській стороні Спільного центру з контролю та координації повідомили, що наразі неможливо почати процес відновлення мосту в Станиці Луганській через відсутність гарантій безпеки з боку окупаційних сил. Сапери не можуть приступити до розмінування території.

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