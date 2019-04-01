Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение последних суток, 31 марта, потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку населенного пункта Лебединское.

"Потерь среди наших защитников нет. Наши бойцы не оставили без ответа вражеский обстрел", - добавили в ООС.

Также сообщается, что от начала суток понедельника, 1 апреля, обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напомним, в день выборов президента Украины, 31 марта, боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. А в предыдущие сутки, 30 марта, на Донбассе ранения получили двое украинских военных.