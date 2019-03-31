ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В день выборов боевики нарушили режим тишины на Донбассе

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 14:15
В день выборов боевики нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг 1 раз обстрелял позиции ООС

В воскресенье, 31 марта, боевики нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 российские оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Противник из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по украинским военным в районе населенного пункта Лебединское.

В результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

"Наши подразделения надежно контролируют ситуацию", - добавили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Вчера противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе с применением тяжелого вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Новотошковского и Новолуганского.

Добавим, в день выборов в Украине для патрулирование Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны. Присутствие морской охраны усилили дополнительным корабельно-катерним составом.

Более 20% военнослужащих проголосовали на выборах, - ООС Беспилотник США совершил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины сводкаООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь