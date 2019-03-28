Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских войск

На Донбассе в районе операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 27 марта, боевики обстреляли украинские позиции 13 раз, потерь среди наших войск нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что было применено при этом 10 раз запрещенное минскими договоренностями вооружение. Боевики для обстрелов потратили 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

"Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

Обстрелы велись в полосе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" (пять раз) и "Север" (восемь раз) в районе населенных пунктов Опытное, Гнутово, Чермалык, Лебединский, Крымское, Луганское, Новоалександровка, Новолуганское, Светлодарск.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в ООС сообщили, что в последнее время на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.