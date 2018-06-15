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За сутки на Донбассе ликвидированы 12 боевиков, - разведка

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 19:34
Иллюстративное фото (vk/club_donbasskih)
Иллюстративное фото (vk/club_donbasskih)

В ходе боев погиб солдат, уничтоживший 7 боевиков

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 14 июня 2018, ликвидировано 12 боевиков. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По данным разведки уничтожено два командно-наблюдательные пункты и выведено из строя один пункт управления врага. Всего за минувшие сутки, по уточненным данным, 12 оккупантов было уничтожено и 10 ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе активных боевых действий в районе Новотошковки (Луганская область) погиб наводчик расчета автоматического гранатомета солдат Игорь Петров. Перед этим ему удалось остановить наступление противника и ликвидировать семь боевиков.

"За смелые и решительные действия солдата Петрова представили к награде", - сообщили в штабе.

Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 14 июня 2018 года, погибли двое украинских военных, еще 6 получили ранения.

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Теги публикации: наступление боевиков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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