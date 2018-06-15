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За добу на Донбасі ліквідовано 12 бойовиків, - розвідка

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 19:34
Ілюстративне фото (vk/club_donbasskih)
Ілюстративне фото (vk/club_donbasskih)

У ході боїв загинув солдат, який ліквідував 7 бойовиків

На Донбасі в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 14 червня 2018, ліквідовано 12 бойовиків. Про це із посиланням на дані української розвідки повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"За даним розвідки знищено два командно-спостережних пункти та виведено з ладу один пункт управління ворога. Всього за минулу добу, за уточненими даними, 12 окупантів було знищено та 10 поранено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході активних бойових дій в районі Новотошківки (Луганська область) загинув навідник розрахунку автоматичного гранатомету солдат Ігор Петров. Перед цим йому вдалось зупинити наступ противника та ліквідувати сім бойовиків.

"За сміливі та рішучі дії солдата Петрова представлено до нагороди", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 14 червня 2018 року, загинули двоє українських військових, ще 6 отримали поранення.

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Теги публікації: наступление боевиков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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