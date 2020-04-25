За сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения

На Донбассе за минувшие сутки, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращение огня. В результате обстрелов двое украинских военных ранены, передает штаб Об'объединенных сил.

Отмечается, что боевики 10 раз обстреляли позиции ОС, применив против украинских бойцов запрещеннык к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Павлополя (боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 23 мины), у Лебединского, Старогнатовки, Широкиного, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный. и Новозвановки. Рядом с Ореховым противник выпустил 20 мин 120-го калибра. А возле Новоалександровки противник использовал всего 30 мин.

В ответ на агрессивные действия боевиков украинским войскам пришлось применить огневые средства.

"По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта", - сообщили в штабе.

От начала этой эпохи, 25 апреля, боевики трижды обстреляли позиции ОС в районе Авдеевки. Потерь среди украинских войск нет.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым упрощенное предоставление российского гражданства для граждан Украины.