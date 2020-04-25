За добу на Донбасі двоє українських військових дістали поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим припинення вогню 10 разів

На Донбасі за минулу добу, 24 квітня, збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню. Унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені, передає штаб Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС, застосувавши проти українських бійців заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися неподалік Павлополя (бойовики з мінометів калібру 82 мм випустили 23 міни), біля Лебединського, Старогнатівки, Широкиного, н.п. Хутір Вільний, Новотошківського та Новозванівки. Поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру. А біля Новоолександрівки противник використав загалом 30 мін.

У відповідь на агресивні дії бойовиків українським військам довелося застосувати вогневі засоби.

"За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта", - повідомили в штабі.

Від початку цієї доби, 25 квітня, бойовики тричі обстріляли позиції ОС в районі Авдіївки. Втрат серед українських військ немає.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, яким спрощується надання російського громадянства для громадян України.