За сутки на Донбассе боевики восемь раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики также обстреливали защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил возле города Марьинка, дважды - возле населенного пункта Широкино и дважды - недалеко от Песков, а также - возле населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Золотое-4 и у села Травневого.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, 29 апреля был уничтожен один оккупант.

С начала текущих суток 30 апреля враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле села Лебединского и населенного пункта Пески.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины намерено сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории ОРДЛО в связи с выдачей российских паспортов.