На Донбассе снова нарушили режим перемирия

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 9 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи Лебединского направлению Ужовка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, а именно в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе 8 августа, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах.