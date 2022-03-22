За сутки 21 марта удалось эвакуировать более 8 тысяч человек, - Тимошенко

Так, в Бердянск в течение дня прибыло 26 автобусов. По его словам, дальнейшую эвакуацию из Бердянска, а также населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности, поселков Мелекино и Никольское проведут во вторник с 9.00 до 11.00.

"В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места для отдыха", - добавляет Тимошенко.

Также он отметил, что в Киевской области за день было эвакуировано 4 750 человек и доставили гуманитарную помощь в Ворзель и Бучу.

Кроме того, на Луганщине из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное коридорами в Бахмут были эвакуированы 300 человек.

"В эти населенные пункты доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи", - добавил заместитель руководителя ОП.