За добу 21 березня вдалось евакуювати понад 8 тисяч людей, - Тимошенко

Так, до Бердянська впродовж дня прибуло 26 автобусів. За його словами, подальшу евакуацію з Бердянська, а також населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське проведуть у вівторок з 9.00 до 11.00.

"У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку", - додає Тимошенко.

Також він зазначив, що в Київській області за день було евакуйовано 4 750 людей та доставлено гуманітарну допомогу у Ворзель та Бучу.

Окрім того, на Луганщині з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське коридорами до Бахмута було евакуйовано 300 людей.

"В ці населені пункти доставлено понад 200 тонн гуманітарної допомоги", - додав заступник керівника ОП.