Сутички з поліцією та півсотні затриманих. У Молдові нові проросійські мітинги

Проросійські сили Молдови сьогодні, 12 березня, зібрали нові мітинги у центрі Кишиневу. Між учасниками акції та поліцією сталися сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Мітинг зібрала проросійська партія "Шор". Учасники акції протесту традиційно встановили імпровізовану сцену, з якої спікери вимагали відставки уряду та вирішення питання з компенсаціями рахунків за енергоресурси в зимовий період.

Проте ситуація загострилася після того, як дві колони мітингувальників зустрілися біля будівлі парламенту і вирішили піти далі проспектом Штефана чел Маре. Поліція не пропустила протестувальників, оскільки організатори акції не попередили правоохоронців, що підуть туди.

Тоді між учасника акції та поліцією сталися сутички. Правоохоронці заявляють, що на мітингу затримали 54 особи, з яких 12 неповнолітні. У деяких затриманих знайшли заборонені предмети, зокрема ножі.