Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці спалахнули сутички біля місця тимчасової дислокації підрозділу Нацгвардії.

Перед цим жінка, яка представилася медпрацівницею, поширила заяви про нібито катування та смерть військовослужбовця. Поліція спростувала повідомлення про загиблого. Частина людей, які зібралися біля будівлі, намагалася прорватися всередину, блокувала транспорт і намагалася перекинути автобус із військовими.

У Нацгвардії пояснили, що приміщення офіційно орендували для тимчасового розміщення військових, зокрема тих, хто готувався до базової загальновійськової підготовки та повернувся після СЗЧ. На місце прибув командувач НГУ Олександр Півненко. Чотирьох військовослужбовців вивели для отримання медичної допомоги.

За версією СБУ, акцію готували заздалегідь для маніпуляцій навколо ситуації з одним із військових. Правоохоронці розпочали провадження щодо дій учасників сутичок, зокрема за фактами перешкоджання діяльності військових формувань і поширення інформації про їхнє розташування.

Водночас ДБР почало окрему перевірку дотримання закону командуванням частини щодо військовослужбовців.