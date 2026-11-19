Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке вспыхнули столкновения возле места временной дислокации подразделения Нацгвардии.

Перед этим женщина, представившаяся медработницей, распространила заявления о якобы пытках и смерти военнослужащего. Полиция опровергла сообщение о погибшем. Часть собравшихся возле здания пыталась прорваться внутрь, блокировала транспорт и пыталась перевернуть автобус с военными.

В Нацгвардии объяснили, что помещение официально арендовали для временного размещения военных, в том числе тех, кто готовился к базовой общевойсковой подготовке и вернулся после самовольного оставления части. На место прибыл командующий НГУ Александр Пивненко. Четверых военнослужащих вывели для получения медицинской помощи.

По версии СБУ, акцию готовили заранее для манипуляций вокруг ситуации с одним из военных. Правоохранители начали производства в отношении действий участников столкновений, в частности по фактам препятствования деятельности военных формирований и распространения информации об их расположении.

При этом ГБР начало отдельную проверку соблюдения закона командованием части в отношении военнослужащих.