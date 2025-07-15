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Сутичка з ТЦК та поліцією у Чернігові: ДБР перевірить інформацію про перевищення повноважень

Вівторок 15 липня 2025 14:00
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Сутичка з ТЦК та поліцією у Чернігові: ДБР перевірить інформацію про перевищення повноважень Фото: ДБР перевірить інформацію про перевищення повноважень з боку ТЦК та поліції у Чернігові (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить інформацію щодо перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками територіального центру комплектування (ТЦК) під час сутички у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Як пише ДБР, мова йде про відео, яке було знято на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові. На кадрах можна побачити як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Зокрема одного із затриманих за ноги кидають на землю.

"ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження", - додає ДБР.

Що кажуть у ТЦК

Як відзначають у ТЦК, інцидент стався під час заходів з оповіщення. Під час перевірки документів, двоє чоловіків нібито перебували у стані алкогольного сп’яніння, почали агресивно чинити опір та намагались спровокувати бійку.

Пізніше з'ясувалось, що обидва чоловіки є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку за ухилення від служби під час мобілізації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Рівненській області побили військового ТЦК під час перевірки документів.

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