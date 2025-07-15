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Стычка с ТЦК и полицией в Чернигове: ГБР проверит информацию о превышении полномочий

Вторник 15 июля 2025 14:00
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Стычка с ТЦК и полицией в Чернигове: ГБР проверит информацию о превышении полномочий Фото: ГБР проверит информацию о превышении полномочий со стороны ТЦК и полиции в Чернигове (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований (ГБР) проверит информацию о превышении полномочий правоохранителями и работниками территориального центра комплектования (ТЦК) во время столкновения в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Как пишет ГБР, речь идет о видео, которое было снято на улице Левка Лукьяненко в Чернигове. На кадрах можно увидеть как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. В частности одного из задержанных за ноги бросают на землю.

"ГБР изучает обстоятельства происшествия и предоставит правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается. В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство", - добавляет ГБР.

Что говорят в ТЦК

Как отмечают в ТЦК, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению. Во время проверки документов, двое мужчин якобы находились в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно сопротивляться и пытались спровоцировать драку.

Позже выяснилось, что оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске за уклонение от службы по мобилизации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Ровенской области избили военного ТЦК во время проверки документов.

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