"Суспільне" назвало 10 фактов о формате теледебатов

Национальная общественная телерадиокомпания ("Суспільне") назвала 10 фактов о том, какими должны быть теледебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом говорится на странице в Facebook.

В частности, дебаты предусматривают личное участие кандидатов, не допускается участие их представителей или доверенных лиц. Они проводятся на средства государственного бюджета. Так, 1 час дебатов обойдется государственной казне в 6 млн гривен.

Отмечается, что дебаты продлятся 60 минут 19 апреля 2019 года с 20:00 до 21:00.

"36 минут на дискуссию. 4-5 вопросов от кандидатов друг другу. И 5 минут на заключительное слово, реплики кандидатов - не более 30 секунд", - отмечают в "Суспільном".

Подчеркивается, что в случае присутствия только одного кандидата - ему предоставляется все время для предвыборной агитации.

Напомним, глава "Суспільного" Зураб Аласания озвучил позицию по дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля 2019 года. Он рассказал, что будет происходить в случае, если один из кандидатов либо же оба не придут на дебаты в эфир "Суспільного".

Как писало РБК-Украина ранее, Аласания заявил, что после официальных дебатов 19 апреля "Суспільне" может организовать ток-шоу с привлечением экспертов и журналистов.

Подчеркнем, на дебаты с участием кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского, которые состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00, забронировано 12 тыс. мест.