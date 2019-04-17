"Суспільне" назвало 10 фактів про формат теледебатів

Національна суспільна телерадіокомпанія ("Суспільне") назвала 10 фактів про те, якими мають бути теледебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це сказано на сторінці у Facebook.

Зокрема, дебати передбачають особисту участь кандидатів, не допускається участь їх представників чи довірених осіб. Вони проводяться за кошти державного бюджету. Так, 1 година дебатів обійдеться державній скарбниці у 6 мільйонів гривень.

Зазначається, що дебати триватимуть 60 хвилин 19 квітня 2019 року з 20:00 до 21:00.

"36 хвилин на дискусію. 4-5 питань від кандидатів один одному. І 5 хвилин на завершальне слово, репліки кандидатів - не більше 30 секунд", - зазначають у "Суспільному".

Підкреслюється, що у разі присутності лише одного кандидата - йому надається увесь час для передвиборної агітації.

Нагадаємо, глава "Суспільного" Зураб Аласанія озвучив позицію по дебатам Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня 2019 року. Він розповів, що буде відбуватися у разі, якщо один з кандидатів або ж обидва не прийдуть на дебати в ефір "Суспільного".

Як писало РБК-Україна раніше, Аласанія заявив, що після офіційних дебатів 19 квітня "Суспільне" може організувати ток-шоу із залученням експертів і журналістів.

Підкреслимо, на дебати за участю кандидатів у президенти Порошенка і Зеленського, які відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00, заброньовано 12 тис. місць.