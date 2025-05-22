Сусід звів прибудову у дворі багатоповерхівки? Адвокат пояснив, як змусити її демонтувати

Українці все частіше скаржаться на самовільні прибудови: розширені балкони, прибудовані веранди чи гаражі. Такі конструкції можуть порушувати права сусідів, створювати загрозу безпеці або псувати зовнішній вигляд будинку.
Адвокат об'єднання "Актум" Михайло Зуєв розповів РБК-Україна, як діяти у таких випадках.
Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України забудова є самочинною, якщо:
"Власник земельної ділянки має право вимагати знесення самочинної забудови, яка вийшла за межі його власності, незалежно від того, чи це багатоквартирний будинок, чи інший об'єкт. У цьому випадку, власник може звертатися до місцевих органів влади або виконавчих комітетів, щоб вони вжили відповідні заходи", - говорить Зуєв.
Також, за словами адвоката, прибудову можна визнати незаконною, якщо:
"Якщо сусід прибудував щось до багатоквартирного будинку без погодження з іншими співвласниками - це вже підстава для втручання. Особливо, якщо конструкція виходить за межі, змінює вигляд фасаду, блокує прохід або створює небезпеку. Таку прибудову можна демонтувати за рішенням влади чи суду", - пояснює Зуєв.
Покрокова інструкція для мешканців:
Раніше РБК-Україна писало, як діяти у разі затоплення квартири: хто несе відповідальність, як зафіксувати шкоду, які документи потрібні для відшкодування збитків, і як захистити свої права в суді, якщо винуватець відмовляється компенсувати збитки. Адвокат Михайло Зуєв пояснює правові нюанси, алгоритм дій та можливість стягнення моральної шкоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.