Сусід звів прибудову у дворі багатоповерхівки? Адвокат пояснив, як змусити її демонтувати

Коли прибудова вважається незаконною

Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України забудова є самочинною, якщо:

її зведено без дозволу;

на не призначеній для цього ділянці;

з порушенням будівельних норм.

"Власник земельної ділянки має право вимагати знесення самочинної забудови, яка вийшла за межі його власності, незалежно від того, чи це багатоквартирний будинок, чи інший об'єкт. У цьому випадку, власник може звертатися до місцевих органів влади або виконавчих комітетів, щоб вони вжили відповідні заходи", - говорить Зуєв.

Також, за словами адвоката, прибудову можна визнати незаконною, якщо:

відсутні дозволи від органу місцевого самоврядування або ДАБІ;

немає погодження з мешканцями (особливо якщо змінено фасад чи конструкцію будівлі);

порушено ДБН - зокрема, перекрито евакуаційні виходи, інженерні системи;

її зведено на території ОСББ, загального користування або за межами приватної ділянки.

Що робити, якщо прибудова заважає

"Якщо сусід прибудував щось до багатоквартирного будинку без погодження з іншими співвласниками - це вже підстава для втручання. Особливо, якщо конструкція виходить за межі, змінює вигляд фасаду, блокує прохід або створює небезпеку. Таку прибудову можна демонтувати за рішенням влади чи суду", - пояснює Зуєв.

Покрокова інструкція для мешканців: