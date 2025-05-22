Сосед возвел пристройку во дворе многоэтажки? Адвокат объяснил, как заставить ее демонтировать

Когда пристройка считается незаконной

В соответствии со статьей 376 Гражданского кодекса Украины застройка является самовольной, если:

она возведена без разрешения;

на не предназначенном для этого участке;

с нарушением строительных норм.

"Владелец земельного участка имеет право требовать сноса самовольной застройки, которая вышла за пределы его собственности, независимо от того, это многоквартирный дом или другой объект. В этом случае, собственник может обращаться в местные органы власти или исполнительные комитеты, чтобы они приняли соответствующие меры", - говорит Зуев.

Также, по словам адвоката, пристройку можно признать незаконной, если:

отсутствуют разрешения от органа местного самоуправления или ГАСИ;

нет согласования с жильцами (особенно если изменен фасад или конструкция здания);

нарушены ГСН - в частности, перекрыты эвакуационные выходы, инженерные системы;

она возведена на территории ОСМД, общего пользования или за пределами частного участка.

Что делать, если пристройка мешает

"Если сосед пристроил что-то к многоквартирному дому без согласования с другими совладельцами - это уже основание для вмешательства. Особенно, если конструкция выходит за пределы, меняет вид фасада, блокирует проход или создает опасность. Такую пристройку можно демонтировать по решению властей или суда", - объясняет Зуев.

Пошаговая инструкция для жителей: