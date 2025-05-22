Сосед возвел пристройку во дворе многоэтажки? Адвокат объяснил, как заставить ее демонтировать

Украинцы все чаще жалуются на самовольные пристройки: расширенные балконы, пристроенные веранды или гаражи. Такие конструкции могут нарушать права соседей, создавать угрозу безопасности или портить внешний вид дома.
Адвокат объединения "Актум" Михаил Зуев рассказал РБК-Украина, как действовать в таких случаях.
В соответствии со статьей 376 Гражданского кодекса Украины застройка является самовольной, если:
"Владелец земельного участка имеет право требовать сноса самовольной застройки, которая вышла за пределы его собственности, независимо от того, это многоквартирный дом или другой объект. В этом случае, собственник может обращаться в местные органы власти или исполнительные комитеты, чтобы они приняли соответствующие меры", - говорит Зуев.
Также, по словам адвоката, пристройку можно признать незаконной, если:
"Если сосед пристроил что-то к многоквартирному дому без согласования с другими совладельцами - это уже основание для вмешательства. Особенно, если конструкция выходит за пределы, меняет вид фасада, блокирует проход или создает опасность. Такую пристройку можно демонтировать по решению властей или суда", - объясняет Зуев.
Пошаговая инструкция для жителей:
Ранее РБК-Украина писало, как действовать в случае затопления квартиры: кто несет ответственность, как зафиксировать ущерб, какие документы нужны для возмещения убытков, и как защитить свои права в суде, если виновник отказывается компенсировать ущерб. Адвокат Михаил Зуев объясняет правовые нюансы, алгоритм действий и возможность взыскания морального вреда.
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