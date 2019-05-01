Существует угроза размещения ядерного оружия в Крыму, - Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко предупредил о возможном размещении российского ядерного оружия в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Ельченко, Российская Федерация, нарушив Будапештский меморандум, разрушила всю систему безопасности ООН и сейчас развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму.

"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включая Будапештский меморандум, подорвало всю систему безопасности ООН", - подчеркнул Ельченко.

Также, постпред Украины в ООН обвинил Россию в разрушении договора о ракетах средней и малой дальности. Он считает, что выход Соединенных Штатов из договора был оправданным и стал следствием систематических нарушений Москвой своих обязательств.

Кроме того, Ельченко отметил, что Украина поддерживает инициативу создания безъядерных зон. Постпред добавил, что такие зоны очень нужны на Ближнем Востоке.

"С распространением безъядерных зон мы приблизимся к конечной цели - полному уничтожению ядерного оружия", - заявил он.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса