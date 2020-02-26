ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прогрес на Донбасі без виконання безпекової складової "Мінську" неможливий, - Кучма

Новини » Політика     26.02.2020 - 17:58
Прогрес на Донбасі без виконання безпекової складової "Мінську" неможливий, - Кучма
Фото: представник України Леонід Кучма (РБК-Україна)

За словами Леоніда Кучми, жодні політичні зрушення неможливі без повного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки

Представник України у Трьохсторонній контактній групі Леонід Кучма заявив, що суттєвий прогрес на Донбасі без виконання безпекової складової мінських домовленостей неможливий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Кучми Дарки Оліфер на сторінці у Facebook.

За його словами, жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки.

"Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном", - наголосив Леонід Кучма.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, у Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, стало відомо, що Україна планує провести зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн для підготовки зустрічі лідерів нормандського формату. Очікується, що до цього саміту Україна проведе черговий обмін полоненими. В цілому, Київ і Москва відзначають відсутність прогресу у виконанні домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.

Гризлов виключив врегулювання на Донбасі без діалогу з ОРДЛО Обмін Криму на Донбас підтримують лише 10% українців
Новини України ДонбасМинскКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся