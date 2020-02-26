Прогрес на Донбасі без виконання безпекової складової "Мінську" неможливий, - Кучма

Фото: представник України Леонід Кучма (РБК-Україна)

За словами Леоніда Кучми, жодні політичні зрушення неможливі без повного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки

Представник України у Трьохсторонній контактній групі Леонід Кучма заявив, що суттєвий прогрес на Донбасі без виконання безпекової складової мінських домовленостей неможливий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Кучми Дарки Оліфер на сторінці у Facebook.

За його словами, жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки.

"Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном", - наголосив Леонід Кучма.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, у Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, стало відомо, що Україна планує провести зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн для підготовки зустрічі лідерів нормандського формату. Очікується, що до цього саміту Україна проведе черговий обмін полоненими. В цілому, Київ і Москва відзначають відсутність прогресу у виконанні домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.