Без существенных осадков и потепление до +11: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра ночью в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, при этом днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 +4 градусов, а днем прогнозируется +6 +11 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.

На севере ночью прогнозируется мокрый снег с дождем, а днем уже будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 +3 градусов, а днем +5 +8 градусов.

В восточных областях ночью будет без существенных осадков, однако днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +1, а днем +3 +5.

На юге страны также будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 -2, а днем +6 +11.

В центральных регионах ожидается без существенных осадков. Температура воздуха составит -1 +3 градусов, а днем +6 +8.

Погода в Киеве

В четверг в столице ночью прогнозируется мокрый снег с дождем, а днем без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах +1 +3 градусов, а днем +6 +8.