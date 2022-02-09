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Без істотних опадів і потепління до +11: прогноз погоди на завтра

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 10 лютого, в Україні очікується весняне потепління. При цьому вдень по всій території країни буде без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі в західних областях очікується мокрий сніг з дощем, при цьому Вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від + 2 +4 градусів, а вдень прогнозується +6 +11 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м / с.

На півночі вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а вдень вже буде без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 +3 градусів, а вдень +5 +8 градусів.

У східних областях вночі буде без істотних опадів, проте вдень прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +1, а вдень +3 +5.

На півдні країни також буде без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 -2, а вдень +6 +11.

У центральних регіонах очікується без істотних опадів. Температура повітря становитиме -1 +3 градусів, а вдень +6 +8.

Погода в Києві

У четвер у столиці вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а вдень без істотних опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах +1 +3 градусів, а вдень +6 +8.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра.

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Погода в Україні