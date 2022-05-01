Без существенных осадков, но с ночными заморозками: какой будет погода 1 мая

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в стране без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. В северных и восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +4 +6, днем +15 +17 градусов;

на западе ночью + 4 +6 градусов, а днем +15 + 19;

в восточных областях ночью +4 +6, днем +15 +17 градусов;

на юге страны ночью +5 +7 градусов, а днем +15 +17;

в центральных областях ночью +4 +6, днем +15 +17 градусов.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура по области ночью +2 +7, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3, днем +13 +16 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют ночью +5 +7 градусов, днем +13 +15.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в этом месяце.

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