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Сущенко может быть освобожден в мае, - адвокат

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 11:40
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

Рассмотрение дела Сущенко в суде РФ может завершиться в мае

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно удерживаемый в Российской Федерации, может быть освобожден в мае. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин в интервью "Радио Свобода".

По словам Фейгина, рассмотрение дела Сущенко в суде РФ может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников может состояться обмен Сущенко.

"12 томов дела - не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения - один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - сказал Фейгин.

Напомним, ранее сообщалось, что предварительные слушания по делу арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко начнутся 27 марта в Московском городском суде.

Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж".

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Теги: Российская Федерация, обмен, Роман Сущенко
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