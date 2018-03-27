Сущенко на суді в Росії не визнав провину в "шпигунстві"

Суд у Росії розпочав попередні слухання у справі Сущенка

Заарештований в Росії українських журналіст Роман Сущенко в Московському міському суді, який розпочав попередні слухання у його справі, заявив, що не визнає вину в інкримінованому йому "шпигунстві". Про це у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Процес у справі Сущенка розпочався. Роман Сущенко провину не визнав в повному обсязі", - повідомив Фейгін.

Процесс по делу Сущенко начался pic.twitter.com/cRgpsivU5q — Mark Feygin (@FeyginMark) March 27, 2018

Роман Сущенко вину не признал в полном объеме — Mark Feygin (@FeyginMark) March 27, 2018

Нагадаємо, раніше Фейгін в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Сущенко може бути звільнений у травні.

"12 томів справи - не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідка, головний свідок звинувачення - один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенко є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучено ряд міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось синхронізується з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні", - зазначив Фейгін.

Сущенко затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство".