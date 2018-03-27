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Сущенко на суді в Росії не визнав провину в "шпигунстві"

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 11:37
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)

Суд у Росії розпочав попередні слухання у справі Сущенка

Заарештований в Росії українських журналіст Роман Сущенко в Московському міському суді, який розпочав попередні слухання у його справі, заявив, що не визнає вину в інкримінованому йому "шпигунстві". Про це у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Процес у справі Сущенка розпочався. Роман Сущенко провину не визнав в повному обсязі", - повідомив Фейгін.

 

 

Нагадаємо, раніше Фейгін в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Сущенко може бути звільнений у травні.

"12 томів справи - не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідка, головний свідок звинувачення - один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенко є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучено ряд міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось синхронізується з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні", - зазначив Фейгін.

Сущенко затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство".

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Теги публікації: Марк Фейгін, шпионаж, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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