Сущенко в РФ етапували в колонію суворого режиму

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенко етапували в колонію в Кіровській області

Українського політв'язня, журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області (Російська Федерація). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомила виданню донька журналіста Юлія Сущенко, про переведення українця Посольству України в Москві повідомили в російській Федеральній службі виконання покарань.

"Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСВП Росії по Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д. Утробино)", - сказала вона, зазначивши, що більш детальну інформацію про стан Сущенка можна буде дізнатися після візиту до нього консула або адвоката.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Сущенка етапували в колонію через московський ізолятор "Матроська тиша".

Додамо, раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Сущенко в питанні свого звільнення сподівається на українську владу.

Крім того, Фейгін заявляв, що Сущенко готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Відзначимо, в РФ українського журналіста засудили до 12 років колонії нібито за шпигунство.