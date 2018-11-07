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Сущенко в РФ етапували в колонію суворого режиму

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 11:07
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенко етапували в колонію в Кіровській області

Українського політв'язня, журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області (Російська Федерація). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомила виданню донька журналіста Юлія Сущенко, про переведення українця Посольству України в Москві повідомили в російській Федеральній службі виконання покарань.

"Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСВП Росії по Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д. Утробино)", - сказала вона, зазначивши, що більш детальну інформацію про стан Сущенка можна буде дізнатися після візиту до нього консула або адвоката.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Сущенка етапували в колонію через московський ізолятор "Матроська тиша".

Додамо, раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Сущенко в питанні свого звільнення сподівається на українську владу.

Крім того, Фейгін заявляв, що Сущенко готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Відзначимо, в РФ українського журналіста засудили до 12 років колонії нібито за шпигунство.

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Новини України Російська ФедераціяРоман Сущенко
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