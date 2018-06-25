Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки

Сущенко очень ждет встречи с украинским омбудсменом
Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, просит украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова отказаться от голодовки. Об этом в Facebook сообщил представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.
"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки", - сообщил он.
Кроме того, Фейгин отметил, что Сущенко очень ждет встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.
"Роман Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным. Он тоже ее очень ждет", - собщил Фейгин.
Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от...Опубліковано Mark Feygin Понеділок, 25 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.