Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки

Сущенко очень ждет встречи с украинским омбудсменом

Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, просит украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова отказаться от голодовки. Об этом в Facebook сообщил представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки", - сообщил он.

Кроме того, Фейгин отметил, что Сущенко очень ждет встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

"Роман Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным. Он тоже ее очень ждет", - собщил Фейгин.

Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от... Опубліковано Mark Feygin Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.