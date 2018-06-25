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Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 15:37
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Сущенко очень ждет встречи с украинским омбудсменом

Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, просит украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова отказаться от голодовки. Об этом в Facebook сообщил представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки", - сообщил он.

Кроме того, Фейгин отметил, что Сущенко очень ждет встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

"Роман Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным. Он тоже ее очень ждет", - собщил Фейгин.

 

Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от...

Опубліковано Mark Feygin Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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Теги публикации: Роман Сущенко, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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