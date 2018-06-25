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Сущенко просить Сенцова відмовитися від голодування

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 15:37
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Сущенко дуже чекає зустрічі з українським омбудсменом

Українського журналіста Романа Сущенка, який незаконно засуджений в Російській Федерації, просить українського політв'язня в РФ Олега Сенцова відмовитися від голодування. Про це у Facebook повідомив представник Сущенка в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Тільки що вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування", - повідомив він.

Крім того, Фейгін зазначив, що Сущенко дуже чекає зустрічі з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денісовою.

"Роман Сущенко передає українському омбудсмену Людмилі Денісовій слова підтримки і дуже просить усіх, від кого це залежить, допомогти їй домогтися зустрічі з політв'язнем. Він теж її дуже чекає", - повідомив Фейгін.

 

Тільки що вийшов від Романа Сущенко з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від...

Опубліковано Mark Feygin Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка можуть обміняти на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

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Теги публікації: Роман Сущенко, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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