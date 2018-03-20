Предварительные слушания по делу Сущенко начнутся 27 марта, - адвокат

Предварительные слушания по делу арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко начнутся 27 марта в Московском городском суде. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10:00", - сообщил Фейгин.

Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00. — Mark Feygin (@FeyginMark) March 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров, однако последних обменяли в итоге на задержанных в России пограничников.

Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинская сторона отрицает эти сведения, утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.