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Інтерв'ю

Сущенко може бути звільнений у травні, - адвокат

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 11:40
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

Розгляд справи Сущенка у суді РФ може завершитися в травні

Український журналіст Роман Сущенко, незаконно утримуваний у Російській Федерації, може бути звільнений у травні. Про це заявив його адвокат Марк Фейгін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами Фейгіна, розгляд справи Сущенка у суді РФ може завершитися в травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників може відбутися обмін Сущенка. 

"12 томів справи - не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідки, головний свідок обвинувачення - один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучена низка міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось буде синхронізовано з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередні слухання у справі заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка розпочнеться 27 березня в Московському міському суді. 

Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". 

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Теги: Російська Федерація, обмен, Роман Сущенко
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