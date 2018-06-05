Сущенко будет свидетельствовать против Путина в международном трибунале, - МИП

Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Украинский журналист Роман Сущенко будет свидетельствовать против президента России Владимира Путина в международном трибунале. Об этом заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець, сообщает пресс-служба МИП.

"Российская преступная власть со своими карманными "судами" в очередной раз демонстрирует верх цинизма и пренебрежения к человеческим ценностям...Эта власть обречена. И, очень надеюсь, что уже скоро Роман Сущенко, как и десятки других политзаключенных Кремля, будут давать показания против Путина и его прихвостней в международном трибунале", - заявил Стець.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 4 июня 2018 года, в России украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам тюрьмы.