Сущенко свідчитиме проти Путіна в міжнародному трибуналі, - МІП

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Український журналіст Роман Сущенко свідчитиме проти президента Росії Володимира Путіна в міжнародному трибуналі. Про це заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець, повідомляє прес-служба МІП.

"Російська злочинна влада зі своїми кишеньковими "судами" в черговий раз демонструє верх цинізму і зневаги до людських цінностей...Ця влада приречена. І, дуже сподіваюсь, що вже скоро Роман Сущенко, як і десятки інших політв'язнів Кремля, будуть давати свідчення проти Путіна та його прихвоснів на міжнародному трибуналі", - заявив Стець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 4 червня 2018 року, у Росії українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років в'язниці.