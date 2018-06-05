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Сущенко свідчитиме проти Путіна в міжнародному трибуналі, - МІП

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 13:10
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Український журналіст Роман Сущенко свідчитиме проти президента Росії Володимира Путіна в міжнародному трибуналі. Про це заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець, повідомляє прес-служба МІП.

"Російська злочинна влада зі своїми кишеньковими "судами" в черговий раз демонструє верх цинізму і зневаги до людських цінностей...Ця влада приречена. І, дуже сподіваюсь, що вже скоро Роман Сущенко, як і десятки інших політв'язнів Кремля, будуть давати свідчення проти Путіна та його прихвоснів на міжнародному трибуналі", - заявив Стець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 4 червня 2018 року, у Росії українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років в'язниці.

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Теги публікації: Володимир Путін, Министерство информационной политики, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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