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У Суркова заявили об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" из-за Украины

Новости » Политика    18.09.2019 - 17:21
У Суркова заявили об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" из-за Украины
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Речь идет об отказе письменно закрепить "формулу Штайнмайера"

Отказ Украины на переговорах в Минске письменно закрепить "формулу Штайнмайера" ставит под угрозу встречу лидеров нормандского формата. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к переговорщику с российской стороны и помощника президента РФ Владиславу Суркову, передают российским СМИ.

По его словам, сегодняшние действия украинской делегации ставят под угрозу проведение встречи нормандской четверки.

"Тем самым Киев представил себя как ненадежного и безответственного партнера", - отметил Чеснаков.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что украинская сторона контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась письменно закреплять так называемую "формулу Штайнмайера". В частности, такие действия делегация объяснила тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер.

До этого в Кремле заявили, что саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре. Также российская сторона отметила, что потребует на встрече лидеров РФ, Украины, Германии и Франции письменных соглашений.

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