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Суркисы по случаю юбилея Кличко: мало кто еще сделал столько полезного для популяризации спорта

Автор: РБК-Украина

Почетный член УЕФА Григорий Суркис и президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис поздравили Владимира Кличко с юбилеем. По их словам, мало кто еще сделал столько полезного для популяризации спорта в Украине.

Об этом говорится в письме Григория и Игоря Суркисов к Владимиру Кличко по случаю его 45-летия.

"От всего сердца поздравляем Вас с 45-летним юбилеем! Для нас является большой честью поздравлять знаменитого чемпиона, одну из величайших фигур в истории мирового спорта и просто по-настоящему великого человека. Гордимся тем, что в течение многих лет имели счастье наблюдать за Вашими победами и достижениями", - говорится и в письме.

Суркисы также считают, что его бои навечно вписаны в историю мирового бокса.

"Благодаря Вашим успехам тысячи и тысячи ребятишек стали на спортивный путь - и не только на Родине. Вместе с братом Вы остаетесь одними из наиболее эффективных неофициальных Послов независимой Украины в мире, умножая и укрепляя ее международный авторитет. Вы являетесь воплощением настоящего казацкого духа, примером несгибаемой, целеустремленности, кумиром для многих соотечественников. В этот счастливый день желаем Вам и в дальнейшем добиваться своих целей. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! Неиссякаемого оптимизма, вдохновения и мира", - добавили братья Суркисы.

Напомним, Владимир Кличко - олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории (1996 год). Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2000-2003 годы, 2008-2015 годы, IBF (2006-2015 годы), IBO (2006-2015 годы), The Ring (2009-2015 годы), WBA (2011-2015 годы).

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Новости Украины Владимир КличкоСуркис
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