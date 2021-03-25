Суркіси з нагоди ювілею Кличка: мало хто ще зробив стільки корисного для популяризації спорту

"Від усього серця вітаємо Вас із 45-річним ювілеєм! Для нас є великою честю поздоровляти славетного чемпіона, одну з найвидатніших постатей в історії світового спорту та просто по-справжньому велику людину. Пишаємося тим, що протягом багатьох років мали щастя спостерігати за Вашими перемогами та досягненнями", - йдеться й листі.

Суркіси також вважають, що його бої навічно вписані в історію світового боксу.

"Завдяки Вашим успіхам тисячі і тисячі дітлахів встали на спортивний шлях - і не тільки на Батьківщині. Разом із братом Ви залишаєтесь одними із найбільш ефективних неофіційних Послів незалежної України у світі, примножуючи та зміцнюючи її міжнародний авторитет. Ви є втіленням справжнього козацького духу, прикладом незламності, цілеспрямованості, кумиром для багатьох співвітчизників. У цей щасливий день зичимо Вам і надалі досягати своїх цілей. Щастя і здоров’я Вам і Вашим близьким! Невичерпного оптимізму, наснаги та миру", - додали брати Суркіси.