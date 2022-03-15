Суркис: Россия осуществляет беспричинную и жестокую военную агрессию против Украины

По его словам, с первых дней войны клуб занялся решением гуманитарных вопросов - эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц и детских домов в Киеве.

"Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций, как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранения жизней наших соотечественников", - отметил он.

Что касается публичной позиции клуба, то ФК "Динамо" на своих страницах в социальных сетях регулярно освещает ситуацию о происходящем в Украине.

"Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю поменьше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, осуществил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна - это герои! Те, кто на передовой - показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечения беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", - заявил Суркис.

Он также добавил, что верит в победу Украины, и в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и спокойствие.

"Инфраструктурные объекты можно отстроить, а вот человеческие жизни уже не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь", - резюмировал президент "Динамо".