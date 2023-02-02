Суркіс: російським спортсменам не місце в цивілізованому світі

Народний депутат, секретар комітету Верховної ради з питань молоді і спорту Григорій Суркіс висловив обурення з приводу заяви виконкому Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до участі в змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.

"Схоже, що і президент Бах, і члени виконукому МОК забули про цінності олімпізму та гуманістичні ідеали. Чи пропаганда насилля, катувань, ґвалтувань, обстрілів та вбивств, які радо підтримує російський спорт, - це і є нові ідеали?! Для Росії спорт не існує поза політикою - він є її продовженням. Російські спортсмени - лише шестерня однієї великої пропагандистської машини Кремля", - заявив Суркіс.

На його переконання, ні про яку нейтральність не може йти й мови, допоки ворог продовжує війну, мета якої - геноцид українського народу.

"Будь-який нейтральний прапор і форма - просякнуті кров’ю загиблих українців із Харкова та Чернігова… Ірпеня та Бучі… Маріуполя та Херсона… моєї рідної Одеси", - додав Григорій Суркіс.

Він також висловив занепокоєння проведенням російськими футбольними клубами товариських матчів з іноземними командами під час зимових зборів у Туреччині.

"І хоча ці "товариські" матчі, несуть лише неофіційний статус, вони є прикладом ганебного й неприпустимого порушення режиму ізоляції країни-агресора, адже прямо протирічать рішенням ФІФА та УЄФА", - заявив секретар комітету ВР.

За його словами, українські клуби вирішили не проводити матчів із командами, що грали з російськими клубами. Однак, потрібна негайна й рішуча реакція з боку міжнародних спортивних організацій.

"Ми не можемо цього допустити! Саме тому я виступаю категорично проти таких ініціатив та повністю підтримую звернення ВР до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій. Я переконаний, що зі своєї сторони, ми, як представники українського парламенту, повинні відстоювати позицію з повної і безумовної ізоляції агресора", - підсумував він.