Суркис: в противостоянии с "Брюгге" у "Динамо" будут свои козыри

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис надеется, что во время домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернутся болельщики киевлян. Также, по его словам, у столичного клуба есть свои козыри.

Об этом Суркис заявил в интервью сайту "Динамо".

"Очень хочется, чтобы ко времени домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернулись наши болельщики. При них совсем другое настроение у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры", - отметил Суркис.

Он также добавил, что без болельщиков на трибунах даже столь вожделенная Лига чемпионов прошла "как-то буднично, без удовольствия от этого праздника футбола".

Возвращаясь к "Брюгге", Суркис добавил, что это серьезный оппонент, который дважды обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов и дважды сыграл вничью с "Лацио".

"Но у нас есть свои козыри. Я очень надеюсь, что Мистер сумеет подготовить команду к этому противостоянию. Единственное преимущество соперника, которое мы не сможем нейтрализовать, - это игровая практика. В Бельгии чемпионат после паузы возобновляется в середине января, а значит, что "Брюгге" подойдет к матчу с "Динамо", имея игровую практику", - отметил президент клуба.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Мирчи Луческу померяются силами с Брюгге. Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома.