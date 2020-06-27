Суркис призвал УАФ прекратить "заниматься профанацией"

Фото: Игорь Суркс (fcdynamo.kiev.ua)

Президент киевского "Динамо" отреагировал на заявления вице-президента УАФ о работе судейского корпуса

Призывы вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олега Протасова к представителям судейского корпуса - отнестись к выполнению своих обязанностей максимально ответственно и сконцентрировано - является не более, чем профанацией и "очковтирательством". Каждый должен заниматься своим делом.

Об этом заявил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в комментарии РБК-Украина

"Лозунги и призывы не поднимут профессиональный уровень судейского корпуса ни на йоту. Комитет арбитров регулярно и системно, а не в связи с тем, что "настає пора вирішальних матчів", как говорит Протасов, должен готовить качественных специалистов и отвечать за результаты их работы", - сказал Игорь Суркис.

Он также заявил, что не понимает, почему вдруг чиновник, рассказывая о независимости наших арбитров, одновременно "позволяет себе давать им руководящие установки".

"Даже если это примитивная агитация трудящихся в стиле партсобрания. Он что, имеет тот же статус и полномочия, что и Лучано Лучи? На мой взгляд, администрация УАФ, прежде всего, обязана создать необходимые условия для организации судейства в УПЛ и ПФЛ на уровне европейских стандартов. И тогда не нужно будет в преддверии каждого тура произносить воспитательные пафосные речи, обращенные к чести и совести отдельных судей", - добавил Суркис.

По его словам, он "прекрасно понимает, зачем и кому персонально адресованы такие прямые и завуалированные начальственные предупреждения".

"Прочитываю между строк - почему и в каком контексте упоминаются или замалчиваются разные фамилии арбитров, в зависимости от приближения ответственных матчей тех или иных команд. Все эти кулуарные игры нашей федерации давно являются секретом полишинеля. И как тут удержаться от сарказма, глядя на чиновников Дома футбола, которые поспешили повесить себе на грудь медальки за внедрение в наш чемпионат системы VAR. А что в результате? Поспешили – людей насмешили? Но реально футбольному сообществу не до смеха, видя то, как неадекватно используется в большинстве матчей этот вспомогательный судейский ресурс. Болельщики возмущены, журналисты раздражены, эксперты в недоумении… Зато УАФ продолжает рекламировать VAR как панацею от всех претензий, которые высказываются участниками соревнований в адрес рефери", - заявил Игорь Суркис.

В свою очередь, президент ФК "Динамо" (Киев) призвал Протасова прекратить заниматься пиаром на фоне VAR и не превращать игру на футбольном поле в шахматную партию.

"Дайте необходимое время арбитрам в совершенстве овладеть этой технологией, чтобы они не дискредитировали ни себя, ни саму идею принятия решений в спорных ситуациях с помощью видео-ассистента. И вообще, не смешите судей своими наивными пустопорожними речевками в стиле лозунгов КПСС, не давите на них своими интригами и полунамеками. Не пытайтесь спрятать за этой чиновничьей болтовней свою полную профессиональную несостоятельность и бесполезность. Это я обращаюсь к бывшей легенде "Динамо" - Олегу Протасову. Займитесь лучше тем, за что вас когда-то давно любили киевские болельщики. Вопросы судейства - это точно не ваш конек", - резюмировал Игорь Суркис.

Напомним, ранее Олег Протасов заявил, что уровень судейства в Украине низкий, а к футбольному арбитражу всегда были претензии.

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Автор: РБК-Украина